En medio de la escandalosa separación de Pampita, Roberto García Moritán volvió a ser noticia por un video en el que se lo vio manteniendo una acalorada discusión con el personal que les alquiló la casa en la que vivía con la modelo y Ángel de Brito opinó picante de la reacción del político.

QUÉ DIJO ÁNGEL DE BRITO DEL SORPRESIVO VIDEO DE ROBERTO GARCÍA MORITÁN, DISCUTIENDO INDIGNADO

Ángel de Brito: -¿Estos empleados son de la casa de Pampita y Moritán?

Pepe Ochoa: -Entiendo que de una de las inmobiliarias. Roberto García Moritán se apersona de muy mala manera y la señora que está del otro lado, que no la podemos ver, le dice “mire, está todo perfecto, pero acá se adeudan un montón de cosas. Si usted viene a pedirnos algo con respecto a un servicio, usted tiene que pagar lo que adeuda para que nosotros eventualmente podamos ofrecerle un servicio”. Y bueno, esta conversación fue bastante fuerte. Escaló un poco más. La persona que lo estuvo grabando habló conmigo todo el día y me comentó que la situación se fue un poco de las manos y que Roberto termina yéndose de este lugar, sin hablar del tema de la deuda, de la cual entiendo que Pampita no está enterada.

Ángel de Brito: -O sea, no estaría pegando una, Moritán. Tiene unos días que me veo complicado, ¿no? Me gustaría volver a verlo porque es la primera vez que lo veo así firme, con carácter.

Marcela Feudale: -¿Qué estás insinuando?

Ángel: -Feudale, no seas boluda. Digo que yo a Roberto lo traté mucho todos esos años y siempre fue muy correcto. Acá está siendo educado y correcto también, no es que está puteando ni gritando, pero me sorprende verlo en esa actitud tan activa.