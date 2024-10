A poco del duro momento que vivió después de que se muriera su bulldog francés, llamado Apolo, razón por la cual había decidido cerrar su cuenta de Instagram, Eugenia “la China” Suárez decidió reabrirla por un motivo especial.

Eugenia dejó espiar, a través de un posteo que subió a Instagram Stories, la puerta de su camarín, en plena jornada de rodaje de la serie En el Barro, la producción dirigida por Sebastián Ortega para Netflix, que la tiene como figura.

Se trata de un spin-off de El Marginal que transcurrirá en una cárcel de mujeres y que se centrará en el rol de Gladys Guerra (Ana Garibaldi), la viuda del inolvidable Marito Borges interpretado por Claudio Rissi.

Foto: Captura de Instagram Stories (@sangrejaponesa) Por: Fabiana Lopez

LA DRÁSTICA DECISIÓN QUE TOMÓ LA CHINA SUÁREZ TRAS LA MUERTE DE SU PERRO

Es un momento muy difícil el que vive Eugenia “la China” Suárez desde que murió su bulldog francés, llamado Apolo, con quien había compartido dulces momentos en las redes.

Y si bien no dudó en revelar que estaba viviendo días difíciles, la actriz y cantante tomó la determinación de cerrar su cuenta de Instagram (@sangrejaponesa), sin dar detalles sobre los motivos de su decisión.

“Me cuesta decirlo porque siento que no estoy preparada, porque nombrarlo sería confirmar que es una realidad y me niego”, había dicho en una de sus últimas publicaciones en Instagram Stories.

China Suárez: “Me cuesta decirlo porque siento que no estoy preparada, porque nombrarlo sería confirmar que es una realidad y me niego”.

“Gracias por sus mensajes y por el amor. Siempre me costó mucho mostrarme triste o vulnerable, estoy aprendiendo a hacerlo y se siente liberador”, agregó, dejando en claro lo acompañada que se siente por estas horas. Y cerró, a corazón abierto: “Sé que cada día voy a estar un poquito mejor. Empecé a grabar, eso me hace feliz y me distrae”.