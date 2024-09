La tristeza por la pérdida de una mascota compañera de vida devastó sentimentalmente a la China Suárez que en las últimas horas reveló que Apolo, su fiel Bulldog francés falleció a una avanzada edad.

En las últimas horas la China había preocupado a sus seguidores al mostrarse extremadamente triste en sus redes sociales, sin explicar qué le había ocurrido. “Me cuesta decirlo porque siento que no estoy preparada, porque nombrarlo sería confirmar que es una realidad y me niego”, señaló en una story.

La China Suárez se sinceró sobre los días difíciles que está atravesando. Fuente: Imagen subida a Instagram por La China Suárez.

“Gracias por sus mensajes y por el amor. Siempre me costó mucho mostrarme triste o vulnerable, estoy aprendiendo a hacerlo y se siente liberador. Sé que cada día voy a estar un poquito mejor. Empecé a grabar, eso me hace feliz y me distrae”, agregó la actriz.

Leé más:

China Suárez abrió su corazón en un sentido posteo: “Nombrarlo sería confirmar que es una realidad y me niego”

POR QUÉ LA CHINHA SUÁREZ SE MOSTRÓ LLORANDO EN SUS REDES SOCIALES

En las horas siguientes fue apareciendo más información y así Pocho de Gossipeame contó que había muerto la mascota de la actriz. “Falleció Apolo, su bulldog francés que ya era viejito. Me cuenta que la China habla con sus fans y ésta sería la razón”, contó.

Foto: instagram Stories (@gossipeame) Por: Fabiana Lopez

“Re triste cuando nuestras mascotas, que nos dan amor del bueno y desinteresado, se nos van”, agregó la panelista de Empezar el día, pero más tarde, la actriz volvió a postear en su canal de Instagram con más imágenes.

“Aparezco por acá para agradecerles por estar siempre. Sé que a muchos les parecerá exagerado, pero nadie sabe lo que significaba Apolo para mí. Nadie más que él y yo sabíamos la relación que teníamos”, escribió junto a una foto en la que se la ve llorando junto a su perro. “Siempre así mi bebé”, cerró.

El sentido posteo de la China Suárez en su canal junto a su perrito muerto ayer (Foto: Instagram)

La foto que publicó la China en su canal junto a su perrito muerto ayer (Foto: Instagram)

Leé más:

China Suárez publicó una romántica postal a lo Tini Stoessel tras su alarmante posteo

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.