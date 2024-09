El matrimonio de Pampita con Roberto García Moritán estaría en plena descomposición, y Evelyn Von Brocke contó la letal frase que el padre de Anita le habría dicho a una de sus amantes respecto de su relación con Carolina Ardohain.

“En uno de los encuentros ella le consultó cómo estaba con Pampita, si ella era su amor”, explicó la periodista en Gossip.

Entonces, Von Brocke dio la indignante supuesta respuesta de Moritán al poco tiempo de contraer nupcias con Pampita: “Todo esto está arreglado”.

“Es un negocio”, habría definido Roberto García Moritán su matrimonio con Pampita.

LAS FOTOS DE LA SEÑORITA S, LA PRESUNTA AMANTE DE MORITÁN

Identificada como Señorita S para resguardar su identidad, ya que “por ahora no quiere habalar”, en Gossip mostraron las fotos de la joven que habría sido amante durante varios meses de Roberto García Moritán.

La supuesta amante de Roberto García Moritán.

ASÍ ES EL ACUERDO PRENUPCIAL DE PAMPITA Y MORITÁN

Karina Mazzocco sorprendió al revelar que fuentes confiables confirmaron la firma de un prenupcial, sugiriendo que la crisis matrimonial se intensificó debido a un escándalo político y presuntas infidelidades.

La boda de Pampita y Roberto García Moritán.

Y aclaró que su informante era un periodista muy confiable. “Esta persona que me dijo que hay un contrato prenupcial me completa la información y me dice ‘el combo escándalo político e infidelidad detonó a Pampita. Se dio cuenta de que se casó muy rápido y que no era la persona que pensaba’”.