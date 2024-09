En medio de especulaciones sobre la separación de Pampita Ardohain y Roberto García Moritán, surgió la noticia de un posible contrato prenupcial.

Este miércoles, en el programa “A la Tarde” de América, se negó la existencia de un acuerdo económico entre la pareja.

Sin embargo, Karina Mazzocco sorprendió al revelar que fuentes confiables confirmaron la firma de un prenupcial, sugiriendo que la crisis matrimonial se intensificó debido a un escándalo político y presuntas infidelidades.

“Me dicen ‘Hola, Kari, sé de muy buena fuente que hay prenupcial firmado entre Pampita y Moritán’”, sostuvo la conductora.

Se supo que Pampita Ardohain y Roberto García Moritán habrían firmado un acuerdo prenupcial (Foto: Captura América)

Y aclaró que su informante era un periodista muy confiable. “Esta persona que me dijo que hay un contrato prenupcial me completa la información y me dice ‘el combo escándalo político e infidelidad detonó a Pampita. Se dio cuenta de que se casó muy rápido y que no era la persona que pensaba’”.

Pampita volvió al jurado de Los 8 escalones, en medio del escándalo por su separación de Roberto García Moritán (Foto: eltrece)

QUÉ DIJO ÁNGEL DE BRITO SOBRE EL DIVORCIO DE PAMPITA Y ROBERTO GARCÍA MORITÁN

Ángel de Brito indicó en X que el divorcio es inminente y definitivo.

Las reacciones en redes sociales fueron diversas, con comentarios que varían desde la tristeza hasta la celebración por el fin de la relación.

QUÉ HIZO PAMPITA TRAS FILTRARSE EL ESCÁNDALO CON SU MARIDO ROBERTO GARCÍA MORITÁN

Pampita, por su parte, ha mantenido silencio sobre su situación, aunque en un intercambio casual durante las grabaciones de “Los 8 Escalones”, insinuó que ha enfrentado desafíos mayores en su vida.

Con un toque de humor, respondió a la pregunta sobre su estado civil: “¿Te separaste de nuevo? Cada 4 o 5 años recambio.”

El futuro de Pampita y Moritán sigue siendo incierto, pero las revelaciones sobre el prenupcial y las declaraciones de los periodistas sugieren que el final de esta historia podría estar cerca.