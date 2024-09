Este martes, Ángel de Brito contó en LAM que Karina Jelinek le quedó debiendo una cerradura electrónica a un emprendedor que a su vez le había hecho un suculento descuento por un canje y que tuvo que recurrir a los ciclos de espectáculos para lograr su cometido.

Esta denuncia generó que al celular de De Brito y a la cuenta de Twitter / X del ciclo comenzaran a llegar nuevos casos de emprendedores muy descontentos con el comportamiento de los famosos.

La primera denuncia en llegar fue de una esteticista que aseguró que Nancy Pazos nunca la “arrobó” en sus redes cuando “le hizo las manos”. “Nancy hacé un arroba, si no te sigue nadie, ¿qué te cuesta?”, lanzó el conductor.

REVELARON QUÉ FAMOSOS NO CUMPLIERON CON LOS CANJES QUE PIDIERON

“Hubo alguien que le envió un bidón de agua de mar y nunca, pero nunca lo agradeció”, contó Ángel, y reveló que se trata de Toti Pasman. “Santi Riva Roy me cuenta que Milett le quedó debiendo al peluquero. Pretendía hacer canje y la hicieron pagar”, agregó.

“Hace algunos años hicimos en LAM un informe sobre emprendedoras que decían que Barby Silenzi y Cinthia Fernández no cumplían con los canjes”, agregó el conductor. El caso más emblemático fue el de una actriz muy famosa que pidió muchos juguetes: la China Suárez.

“No sé si los pidió para el Día del niño, o qué, pero cuando le fueron a reclamar porque no hacía el canje dijo que no porque ‘tenía muchos seguidores’”, dijo Nazarena Vélez, que agregó que la juguetería le recordó que no fueron ellos los que la buscaron.

Fernanda Iglesias contó que Charlotte Caniggia no se mostró en sus redes con los sombreros que pidió que se los lleven a Puerto Madero y que Ana Rosenfeld hizo lo mismo con dos sombreros que se llevó a Miami y nunca los agradeció en las redes.

