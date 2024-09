El flechazo que Camila Deniz tuvo con Gabriela Natali Atamián despertó las suspicacias de Marcela Tauro, quien no tuvo pruritos para blanquear sus dudas respecto al noviazgo que nació en Cuestión de Peso.

“Conté lo que me pasaba, que era la primera vez que estaba con una mujer. Me pasó que no me gustan todas las mujeres como lo aclaré, pero ella sí me gusta”, expresó primero la hermana de Thiago Medina de Gran Hermano 2022.

Al final de la nota para Intrusos, Camilota apostó por Natee: “Ahora vamos a darle para adelante y a compartir”.

Gabriela Natali Atamián, la novia de Camila Deniz de Cuestión de Peso.

Por eso, Flore de la Ve festejó: “Te enamoras y te enamoras, no hay explicación. Es algo que tiene que ver con la química que tienen los seres humanos, entonces está buenísimo que en esta época pase”.

LA DUDA DE MARCELA TAURO SOBRE EL ROMANCE ENTRE LAS PARTICIPANTES

Y como sin darse cuenta de que estaba hablando ante un micrófono, Marcela Tauro lanzó: “¿¡Será verdad!?”.

Marcela Tauro.

De inmediato se ruborizó, comenzó a reírse y se defendió de los gestos de reproche de sus compañeros: “Qué se yo… Perdón… Ustedes creen”.

“Creo que mentiría por prensa”, razonó Tauro frente al cuestionamiento. “A lo mejor no fue idea de ella sino de otro. Justo se enamoró de una compañera de reality, porque volvió al reality”, continuó.

Al final, Marcela Tauro se defendió de Josefina Pouso: “No es maldad. Si es mentira es maldad de ellos”.