Marcela Tauro, flamante ganadora del Martín Fierro 2024 por su labor como panelista, miró a cámara en Intrusos y se despachó con todo contra Wanda y Zaira Nara por su descortés trato a la prensa en un evento, para el que fue convocada la prensa.

Las hermanas Nara asistieron al lugar, promocionaron unas joyas, pero les negaron las notas a los cronistas, en medio de un alborotado contexto.

Indignada, Tauro defendió al notero Alfonso, de Intrusos, que pudo sortear los obstáculos del evento y estar mano a mano con Wanda y Zaira en la calle, pero ninguna de las dos le dirigió la palabra.

MARCELA TAURO ARREMETIÓ CON TODO CONTRA WANDA Y ZAIRA NARA

Marcela Tauro: -El laburo de Alfonso fue muy bueno. No podemos defender esto, porque Alfonso llegó hasta el auto. Ahí, si tenés buena actitud, bajás la ventanilla. Desconozco por qué están tan enojadas.

Laura Ubfal: -Esto fue en Patio Bullrich y fue un evento multimarca. Ellas estaban por las joyas. Los de seguridad se les tiraron encima por el tema de las joyas y ser armó un bardo…

Marcela Tauro: -Eso lo entiendo, ¿pero la parte del auto? Porque Alfonso estuvo correcto y podían bajar la ventanilla.

Pampito: -No, y el tema de las joyas tampoco, porque son periodistas, no chorros.

Marcela Tauro: -Verito (locutora), ¿me leés el descargo de Wanda, por favor?

El comunicado de Wanda Nara: “Lamento no dar notas. Amo saludar a todo el mundo que se me acerca, hago fotos con todos. Y con respecto a los noteros, valoro el trabajo por eso siempre di notas, SIEMPRE. La falta de respeto cuando vuelven al piso es algo que ya no quiero alimentar ni tolerar”.

“La falta de respeto es violencia. Nuevamente perdón a los noteros y camarógrafos que hacen su trabajo con respeto y en horas muchas veces sacrificadas”.

Marcelo Tauro: -Para mí le está hablando a LAM porque nosotros volvimos al piso ahora. No soy irrespetuosa y lo que vimos recién no se puede defender. Estuvo irrespetuosa, tanto una como la otra. Porque Alfonso estuvo muy correcto.

Pampito: -Además, la marca nos invitó. Nos dijeron “viene Wanda, viene Zaira”.

Marcela Tauro: -Y también es violencia que te inviten y que te traten como la mierda. Estamos laburando, porque tanto Alfonso, como los camarógrafos, como todos los cronistas que estaban, hubiesen preferido estar en la casa, no laburando. Que te traten mal, que te destraten, que te empujen, no. Te tratan como una mierda… Estuvo mal organizado.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.