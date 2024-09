Virigina Demo, exparticipante de Gran Hermano 2023, se hizo presente en la alfombra azul de los Premios Martín Fierro 2024 luciendo un espectacular vestido rojo.

Sin embargo, a los pocos minutos, se la vio luciendo un outfit negro tras haber sufrido un percance que la volvió tendencia en X (Twitter) y que explicó durante una entrevista.

Virginia había dicho que se hizo pis.

“Bueno, tuve un temita que nos pasa a las mujeres. Con la China (Josefina Ansa) me reí, estornudé porque estoy medio con tos y se me escapó un chorrito. Nos puede pasar”, contó, revelando que se habría hecho pis.

EL PERCANCE DE VIRIGINA DEMO ERA UN CHIVO

Finalmente, tras haberse puesto en el centro de la escena de las redes sociales, Virigina Demo contó que todo fue armado en conjunto con una marca.

“La idea era visibilizar y concientizar a la gente de que algo tan natural, que nos puede pasar a las mujeres, es tomado de esta forma. ‘Uy, pobre Vir, se le escapó un chorro’, ‘Qué ordinaria’...”.

Todo resultó ser una acción con una marca.

“Había que hacerlo de esta forma drástica y contundente. Me pareció una superidea y me encantó hacerlo porque en mis shows y en mis redes me gusta hablar de las cosas que nos pasan a todas. Me encantó la repercusión que tuvo. Me podría haber pasado realmente, ¿por qué no? En este caso no fue, pero me podría haber pasado”, concluyó en diálogo con Hola Vos.