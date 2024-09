A Zoe Bogach la funaron fuerte en X (ex Twitter) por un comentario racista y clasista que hizo en la red social.

La ex Gran Hermano 2023, lejos de asumir que su opinión fue desafortunada, fomentó el hate, esta vez, en su contra.

“Hola, quiero usar mi Twitter personal”, escribió Zoe en su cuenta privada. Y una usuaria le contestó: “Usalo acá. No te vamos a hatear. Somos tu fiel comunidad”.

Sin vueltas, la ex GH le respondió sin imaginar que su tweet sería filtrado: “Harta de los marrones haters”.

LA REACCIÓN DE ZOE BOGACH TRAS SER ACUSADA DE RACISTA Y CLASISTA

Con la polémica desatada en las redes sociales y siendo blanco de una fuerte funada, Zoe Bogach hizo un live en TikTok y opinó al respecto.

“Zoe, filtraron tu Twitter privado”, le escribió una seguidora y la exparticipante lo leyó en voz alta.

Acto seguido, Bogach respondió: “Ya lo sé. Me chupa un huevo”. Al ver que sus palabras no fueron bien recibidas por la audiencia, agregó: “¡Ay, chicos! Dale. ¿Quién no es racista en esta vida? Todo el mundo. Me chupa un huevo”.

“Racista no, clasista. Lo que sea. Me chupa un huevo”, expresó Zoe, profundizando la polémica.

A ZOE BOGACH LA DESTROZARON EN X POR SU DESAFORTUNADO COMENTARIO RACISTA

