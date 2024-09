En la recta final del embarazo, Morena Rial habló del tramo final de la dulce espera con Carmen Barbieri y explicó por qué decidió que su bebé nazca a través de una cesárea, como pidió con su primogénito, Francesco Ambrosioni.

Además, la hija de Jorge Rial argumentó por qué está guardando estricto reposo y desmintió haber perdido el tapón mucoso, lo que adelantaría el nacimiento de su bebé.

“En un mes va a nacer. Estoy en reposo porque estoy dolorida. Estuve con un virus. Quiero aclarar que no perdí el tapón mucoso”, dijo More en Mañanísima, desde Córdoba, provincia de la que es oriundo su novio, Matías Ogas.

Y agregó: “Estuve hace dos días con mi médico, acá de Córdoba, y me dio fecha a partir del 8 de octubre. Yo voy por cesárea. El reposo es porque estoy muy dolorida”.

POR QUÉ MORENA RIAL PIDIÓ CESÁREA EN SUS DOS EMBARAZOS

Invitado a Mañanísima y tras ser parte del primer parto de Morena Rial, el doctor Guillermo Capuya le preguntó a la hija de Jorge Rial: “¿Por qué pensás que va a ser un parto por cesárea y no un parto natural?”.

“Porque a mí no me gusta ir a parto normal. Pedí cesárea. Con Fran también la pedí yo. Vos entraste al parto de Fran”, le contestó More.

“Si iría a parto normal, tendría que nacer a fines de octubre. Pero a las cesáreas creo que las adelantan un poquito para no empezar con el trabajo de parto”, explicó la hija de Jorge Rial.

MORENA RIAL REVELÓ EL SEXO Y EL NOMBRE QUE LE PONDRÁ A SU BEBÉ

“Es varón y se va a llamar Amadeo Ogas. Yo quería un varón, no quería una nena”, le dijo Morena a Carmen Barbieri, quien adivinó que la joven estaba esperando un nene.

Acto seguido, Morena agregó: “Fran quería dar la noticia, porque ahora es muy tiktoker. Hizo un video”.

