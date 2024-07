A menos de una semana de que saliera a la luz la fuerte pelea que protagonizó con su novio boxeador, Matías Ogas, Morena Rial mostró su pancita de siete meses de embarazo, junto a palabras de amor para su bebé en camino.

“Cómo estás creciendo. Y a Dios doy gracias porque esté aquí presente”, escribió la hija de Jorge Rial en una historia que subió a Instagram.

Y agregó: “Siempre vas a ser nuestra prioridad. ¡Te esperamos con tanto amor! No te imaginás”.

MORENA RIAL SE HIZO UNA ECOGRAFÍA Y LE DEDICÓ BELLAS PALABRAS A SU BEBÉ

La semana pasada, More pasó por el médico para chequear la salud de su niño en camino y publicó la ecografía en su red, también con un esperanzador mensaje, en medio del escándalo que vivió con su novio.

“A pesar de todo, nosotros siempre te vamos a priorizar, mi bebé. Por vos todo”, escribió la hija de Jorge Rial en una historia que subió a Instagram.

Y añadió: “Te amamos, amor de nuestra vida. Ya pasa todo esto... Contigo me muero, contigo revivo”.

En ese delicado contexto, Morena aclaró que ella no denunció por violencia de género a su novio boxeador, pero la policía actuó de oficio por la denuncia que hizo una vecina, en Córdoba, el día de la fuerte pelea.

QUÉ DIJO MORENA RIAL DE LA PELEA CON MATÍAS Y DE SU EMBARAZO

“Todo este lío es innecesario. No me pegó una piña, no tengo fisurado nada. Inventen en otra relación y en otras circunstancias porque estoy embarazada y no tengo por qué estar pasando por esto”, le dijo More al notero de LAM.

“Estoy embarazada de siete meses. El bebé está bien, pero tuve pérdidas”, aclaró la hija de Jorge Rial, luego de que su abogado Alejandro Cipolla informara en su red social que Morena estaba cursando un “embarazo de riesgo”.

Línea 144: para atención, contención y asesoramiento por situaciones de violencia por motivos de género tenés que llamar al 144. Línea gratuita las 24 horas los 365 días del año.