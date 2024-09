Este martes, Aníbal, el padre de Franco Colapinto habló con Poco Correctos y contó cómo su hijo logró debutar en la Fórmula 1 tras varios meses de incertidumbre, y reveló la gran influencia que tuvo Bizarrap en el destino del piloto cuando estaba a punto de tirar la toalla.

Todo se remontó a un año atrás cuando Franco terminó en el cuarto puesto de la Fórmula 3, complicado por una fractura de clavícula, pero con la garantía de tener importantes auspiciantes gracias a la gestión de Gonzalo Julián Conde, más conocido como Bizarrap.

“Bizarrap es un fenómeno. En lo de él, es el número uno indiscutido en el mundo, pero aparte, es el número uno como persona, un fuera de serie. Podemos decir que son amigos con Franco. Se adoran uno con el otro. (…) Yo voy a estar agradecido de por vida con Bizarrap”, aseguró Aníbal.

CÓMO INFLUYÓ BIZARRAP EN LA CARRERA METEÓRICA DE FRANCO COLAPINTO HACIA LA FÓRMULA 1

“Bizarrap lo seguía en las carreras a Franco, no se conocían personalmente, pero se mandaban mensajes”, dijo Aníbal, que contó que el músico vio una entrevista en la que Franco reconocía que si no conseguía el presupuesto para entrar en la Fórmula 2, no iba a hacer otro año de Fórmula 3.

“Dijo ‘Otro año de Fórmula 3 no, me bajo’ y ahí explotó todo”, contó Aníbal, que explicó que desde un sitio de fanáticos pidieron hacer algo para evitar esta tragedia, y “el primero en contestar fue Bizarrap”.

Franco Colapinto y Bizarrap (Foto: Instagram @francolapinto)

“Le escribió algo así como ‘Franco contás con mi apoyo, Biza va en el casco’. Y Franco le contestó ‘Si Biza va en el casco, va a ser el casco más rápido de la Fórmula 2′”, explicó Aníbal, que reveló que a poco de ese intercambio aparecieron tres importantes auspiciantes, impresionados por esta amistad.

