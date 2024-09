El debut de Franco Colapinto como piloto de Fórmula 1 a bordo del FW46 de Williams fue uno de los momentos más esperados del fin de semana en el Gran Premio de Italia.

Sin embargo, antes de que el joven argentino saliera a la pista, su rostro ya era viral gracias a una entrevista memorable que protagonizó el jueves con la periodista Christine GZ.

La reacción de la periodista Christine GZ al desempeño de Franco Colapinto en su primera carrera de F1. Fuente: Imágenes subidas a Instagram por Franco Colapinto y Christine GZ.

En la divertida entrevista, Colapinto, de 21 años, dejó una impresión duradera con su carisma y humor.

Christine GZ, reportera de DAZN, mantuvo una conversación amena con el piloto en la que Colapinto expresó su entusiasmo por el debut en la F1, diciendo: “Sí, estoy en una nube... ¡Gracias por hacerme una nota! ¡Tenía muchas ganas de que me hagas una nota vos!”

“Me contaron que sos muy divertida, muy graciosa, así que quería reírme un poco en el paddock”, agregó.

El piloto argentino dejó sin palabras a una periodista. (Video: @DAZN_ES/Twitter) (Fotos: williamsracing/X - christinegz/Instagram)

EL COQUETEO ENTRE FRANCO COLAPINTO Y LA PERIODISTA CHRISTINE GZ

El intercambio entre ambos, que se viralizó rápidamente, continuó con Christine reconociendo su admiración por el estilo desinhibido del argentino. “Gracias. La verdad que he visto muchas entrevistas tuyas y he dicho este chico me va a caer bien...”, comentó Christine. Franco, con su característica simpatía, respondió con una broma sobre sus anteriores entrevistas virales.

El video de esta entretenida interacción no tardó en hacerse viral en redes sociales, y Christine GZ, con más de 166 mil seguidores en Instagram, compartió el momento con emojis de risas y corazones azules, en referencia al color de Williams.

El encuentro entre el piloto argentino y la periodista española.

En otra publicación, bromeó con un meme relacionado con Argentina, mostrando su aprecio por Colapinto y su carisma.

Este encuentro subrayó no solo el talento emergente de Franco Colapinto en la Fórmula 1, sino también su habilidad para conectar con los medios y el público a través de su genuina personalidad y humor. La atención que ha recibido en redes sociales refleja el entusiasmo y apoyo que tiene detrás en esta emocionante etapa de su carrera.