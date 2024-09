Luego de que se rumoreara con que Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona habrían apostado nuevamente el amor y sellado esta reconciliación con una salida al teatro a ver a Martín Bossi, Laura Ubfal debatió sobre este tema y reveló qué problema afectó al humorista que lo obligó a faltar a la mesa de Juana Viale.

“Martín Bossi se dio dos inyecciones de corticoide para poder hacer las funciones, porque el viernes iba a grabar con Juana Viale (para su ciclo Almorzando con Juana, que se transmite por eltrece) y no fue porque amaneció sin voz”, lanzó la conductora de Team Ubfal.

“Entonces la dejó a Juana y prefirió hacer las funciones”, agregó la periodista, dando detalles del cuadro del actor, quien no fue parte de la última emisión que la nieta de Mirtha Legrand lideró el último domingo.

Foto: Web

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

MARTÍN BOSSI PIROPEÓ EN VIVO A ESTEFI BERARDI Y SIGUIÓ ALIMENTANDO RUMORES DE ROMANCE

Si bien esta no es la primera vez que los vinculan sentimentalmente, Martín Bossi fue por más y no dudó en piropear en vivo a Estefi Berardi en Poco correctos, el programa que conducen Pollo Álvarez y Chino Leunis por eltrece.

Indagado por su situación sentimental, el humorista se sinceró recurriendo a su característico humor: “La verdad que sí, estoy solo. Lo que pasa es que también ella (por Estefi) no me quiere blanquear. Yo siento que no me quiere blanquear”.

“Yo estoy solo, que lo blanquee ella. No pasó nada, por ahora. Nunca la besé, ella sí me besó, yo no”, agregó, despertando la risa pícara de la panelista y de todos sus compañeros que estaban en el estudio.

Foto: Captura (eltrece)

Por último, Bossi no escatimó en halagos para la periodista: “De Estefi me gusta la inteligencia que tiene, me gusta la bondad que tiene, me gusta que se interesa y que pregunta. Me parece una mujer con muchas cualidades. Es talentosa, laburante. Me parece que, para cualquier hombre que se acerque a ella, es un honor”.