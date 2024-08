Juan Reverdito contó en un vivo con Juan Etchegoyen por Mitre Live por qué dejó de ser taxista y qué posibilidades de trabajo tiene tras el fin de esa etapa en su vida: “Tuve que venderlo al taxi”.

“Lo hice porque tuve que darle la mitad a mi ex mujer y para mí era una etapa que me estaba quemando la cabeza. Ahora estoy todo el día arriba de la moto laburando en la calle”, detalló.

El ex Gran Hermano explicó luego: “No pude comprarme otro auto para seguir laburando porque no tenía la plata y la única que me quedó es laburar con la moto”.

Juan Reverdito hizo una dura autocrítica de su rol en Gran Hermano 2022.

“Esto fue hace un mes y medio más o menos, cuesta muchísimo ganar el mango en la calle. Estoy viendo de irme al campo a trabajar con mi suegro, estoy analizando eso”, dijo al final Juan.

QUIÉN ES LA EX GRAN HERMANO QUE SALIÓ CON ALBERTO FERNÁNDEZ

Eduardo Feinmann contó en la mañana de este viernes en su programa de Radio Mitre quién es la ex Gran Hermano que salió con Alberto Fernández en medio de la polémica por la denuncia de violencia de género que le hizo Fabiola Yáñez.

“LGDV. Tiene un doble apellido. Sería Lorena González Del Valle, aparentemente habría agarrado en su momento algunos contratos de obra pública importantes. Esta muy conectada con el poder judicial”, dijo el periodista.

Lorena del Valle González fue la primera eliminada de la historia de "Gran Hermano". (Foto: X/lorfra)

Lorena participó de la primera edición de Gran Hermano en 2001 en Tefele, edición que condujo Soledad Silveyra, fue la primera eliminada del reality show y este viernes volvió a estar en boca de todos por su supuesto romance con el expresidente.

