El fenómeno que sucedió con el Cris Morena Day en el Teatro Gran Rex y durante la transmisión de Olga se trasladó a las redes sociales y Peter Lanzani fue uno de los artistas que cosechó más, y ocurrentes, memes.

Invitado al programa de Migue Granados, el actor reaccionó en vivo a los posteos que hicieron sus fanáticos y asumió, resignado: “No me salvo nunca de los memes”.

QUÉ DIJO PETER LANZANI DE SUS MEMES TRAS EL CRIS MORENA DAY

Lo primero que hizo Peter Lanzani fue explicar por qué no cantó, como hicieron sus excompañeros de Casi Ángeles. “Me dijeron si estaba para ir al programa de Olga, por lo de Cris, y si estaba para cantar. Yo les dije ‘yo no puedo cantar ni el Arroró. Voy, me siento un rato y nos divertimos. No me expongas a eso’”, dijo el actor.

Y continuó: “No era que no quería cantar, pero me tenía que preparar. Todos cantaron en vivo. Me quise salvar de los memes y no me salvo nunca. Me escondo, desaparezco del mundo y soy memero”.

Acto seguido, Migue puso uno de los memes más virales de Peter en el Cris Morena Day y él opinó al respecto.

“Mirá este meme: ‘Yo fumado hasta las muelas en la mesa navideña’. ‘Mi suegra’”, enunció Granados. Y Peter respondió, sin contener la risa: “Falacias. Pero es buenísimo”.

