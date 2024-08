Desde que Thiago Medina y Daniela Celis, que se conocieron y enamoraron en Gran Hermano 2022, se convirtieron en papás de las gemelas Aimé y Laia, sus vidas dieron un giro de 180 grados.

Además de compartir en Instagram los momentos más felices vividos en familia, Thiago reflexionó sin filtro sobre cómo cambió su cotidianeidad desde que nacieron sus hijas, que están por cumplir 7 meses.

Thiago, Daniela, Aimé y Laia.

“Me encanta compartir todo con ellas, cada día es algo nuevo y las bebas aprenden algo más cada mes. Son alegres y me gusta mucho ser papá. Cada momento desde que se levantan, como darles la mamadera, bailarles, jugarles y bañarlas, lo disfruto como si después no hubiera otro día”, expresó, muy dulce, en diálogo con Caras.

QUÉ DIJO THIAGO MEDINA SOBRE DANIELA CELIS EN EL ROL DE MADRE

Thiago Medina describió con ternura a Daniela Celis como madre.

“A Dani la veo re bien como mamá, es una madraza; nos organizamos muy bien juntos”, sentenció, contento por su presente en familia.