La detención de Cristian Pérez Latorre en Estados Unidos tras una denuncia de mala praxis alarmó a Lola Bezerra, quien se reconoció como expaciente del cirujano y además amiga de él y su familia.

“Lo conozco hace más de 10 años a él, a su mujer, Mónica, a sus tres hijos y esto shockeada con esta noticia como todo el mundo. Porque me hablo con él…”, arrancó la panelista de Empezar el Día (Lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine).

“Si bien nunca me operé con él, sí me hice tratamientos estéticos. Como vitamina C en el cuerpo, ácido hialurónico… pero nunca cirugía”, continuó sobre el profesional de la salud que habría pagado una fianza de 150.000 dólares para esperar el juicio en libertad.

Lola Bezerra habló sobre Cristian Pérez Latorre.

“Me sorprende porque me parece un tipo estudiado, inteligente, tenía el consultorio de Puerto Madero lleno de títulos… ¿y que un tipo tan inteligente opere sin un permiso? No lo puedo creer”.

CÓMO CONOCIÓ LOLA BEZERRA A CRISTIAN PÉREZ LATORRE

“Fui con él por una mala praxis que me hizo un médico, que en su momento era el número uno en Argentina, que se llama Raúl Grilli. Me hice las lolas, me quedaron muy mal y él me las arregló. O sea, con tratamientos”, recordó la modelo.

Al final, Lola Bezerra fue enfática sobre pericia de Cristian Pérez Latorre: “Yo re confiaba en él. No iba de canje, yo pagaba. Y no sé, no puedo creer esta noticia”.