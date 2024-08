Lizy Tagliani y Sebastián Nebot finalmente son padres de Tati tras una la larga espera del proceso de adopción y Pochi de Gossipeame compartió la primera foto de la conducta con el niño.

“Lizy Tagliani buscando por el colegio a su hijito”, escribió la panelista de Empezar el Día (de lunes a viernes a las 10 horas por Ciudad Magazine) en sus redes sociales.

Lizy Tagliani con su hijo (Foto: captura de Gossipeame).

En la imagen se la puede ver a la conductora con el pequeño en brazos y su mochilita. Súper amable, Lizy posó para la foto protegiendo la identidad de su hijo.

SEBASTIÁN NEBOT RELATÓ CÓMO FUE EL MOMENTO EN QUE RECIBIÓ EL LLAMADO DEL JUZGADO DE ADOPCIÓN

Sebastián Nebot relató en diálogo con el programa de Telefé cómo fue el momento en que recibió el llamado del juzgado de adopción: “Me sonó a mí y generalmente yo no respondo llamados de números privados”.

“Justo, por esas casualidades, estaba trabajando y me suena el teléfono y me avisaron que quedamos seleccionados y que había una posibilidad, no sabes qué preguntar. Estaba muy emocionado, quería cortar para avisarle a mi esposa”, reveló.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.