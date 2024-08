Confirmada la reconciliación de Marina Calabró y Rolando Barbano, tras el duro ninguneó amoroso del periodista a quien era su pareja en los Martín Fierro de la Radio, Iliana Calabró opinó del tema en nota con Intrusos.

Además, la actriz expresó su felicidad por el armonioso presente familiar con su hermana, de quien estuvo distanciada a fines de 2023.

“Con Marina estamos muy bien. Donde hay amor hay amor. Una semana estuvimos distanciadas. Yo siempre voy a buscar reencontrarme con mi hermana porque la amo”, le dijo Iliana a Alejandro Guatti para el programa de América.

“Ella, a veces, se hace la difícil, pero no quiero seguir hablando porque me van a hacer pelear. Yo a ella la veo muy bien”, agregó la artista, sin querer ahondar en la vida personal de su hermana.

QUÉ DIJO ILIANA CALABRÓ DE LA RECONCILIACIÓN DE MARINA CON ROLANDO BARBANO

“Marina está reconciliada (con Barbano) después de lo que pasó en el Martín Fierro”, le comentó el cronista.

“Sí, y está con un poco menos de trabajo. ¿Viste que me escucha?”, le respondió Iliana, haciendo referencia a la renuncia de Marina a Lanata sin filtro.

“¿Ellos están bien?”, insistió el notero. E Iliana se expresó escuetamente sobre el tema: “Están bien. Y me pone feliz verla bien. Pero no quiero entrar en detalles, no me hagas pisar el palito porque estamos bien y queremos seguir felices por la vida”.

