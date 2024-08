Hace dos meses, Marina Calabró renunció al programa Lanata Sin filtro, que se emite por Radio Mitre, justo después del desplante de Rolando Barbaro, su compañero y con quien salía, en los Martín Fierro.

Es importante destacar que tras su decisión, tanto ella como él explicaron que la renuncia estaba estipulada hace tiempo. Según ellos, que Marina diera un paso al costado nada tenía que ver con su conflicto de pareja.

Marina contó si volvería a Lanata Sin Filtro.

El tiempo pasó y, finalmente, Calabró habló de la posibilidad de volver a la radio. “Lo veo difícil, difícil... Fueron nueve años de hacerla en un determinado contexto, con un determinado equipo de trabajo, con un conductor que da la casualidad que es nada más y nada menos que Jorge Lanata”, sentenció al aire en Calabró 107.9.

¿POR QUÉ MARINA CALABRÓ NO QUIERE REGRESAR A LANATA SIN FILTRO?

Marina Calabró aclaró que no volvería a Lanata Sin Filtro porque ya no podría hacer la columna que había delineado para el programa cuando arrancó.

“La columna se fue armando a imagen y semejanza de él y de su equipo; llegó a durar 45 minutos brutos, a veces hasta una hora. Esas condiciones son difícil que se vuelvan a dar porque era prácticamente un programa dentro de otro programa. Para hacer menos de lo mismo...”, sentenció.

Marina aclaró que no volvería a Lanata Sin Filtro.

“De hecho, yo renuncio a Lanata porque para hacer una columna de 10 minutos... No estaba contenta con el resultado. Me parecía que no podía lucir el trabajo de 9 años”, cerró, dejando en claro que dio vuelta la página.