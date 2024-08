Desde Canadá, país en el que se instaló hace años con Michael Bublé, la querida actriz argentina Luisana Lopilato no solo comparte su cotidianeidad con sus seguidores, sino que reflexiona con ellos sobre lo que vendrá.

En esta oportunidad, Luisana abrió la cajita de preguntas y respondió a algunas de las consultas que le hicieron sus fanáticos, que quisieron saber todo sobre su futuro laboral y familiar.

Luisana y Michael.

Sincera, no le dio la espalda a la usuaria que le consultó si tendría un quinto bebé con Michael, con quien ya es mamá de cuatro chicos: Noah, Elías, Vida y Cielo.

¿LUISANA LOPILATO TENDRÍA UN QUINTO BEBÉ CON MICHAEL BUBLÉ?

Luisana Lopilato reveló si le gustaría volver a agrandar la familia con Michael Bublé.

“No tendría más hijos. Me encantaría, pero me gusta estar presente en sus vidas y actividades. Acompañar a tres es difícil, no me quiero imaginar cuando Cielito también empiece con sus cosas”, sentenció, con firmeza.