A la fila de personajes de la TV que le están cobrando los dichos y críticas del pasado a Tamara Pettinato se sumaron este miércoles el doctor Alberto Cormillot y su esposa Estefenía Pasquini, que no puede olvidar las opiniones de la mediática sobre su relación, que le volvieron como un búmeran.

“Yo no hablaría de ella por lo que pasó con los videos, que me puede parecer bueno o malo, pero lo único que defiendo es esto, que ella dijo que era ‘poco correcto que un hombre de la edad de Alberto tenga una relación con alguien de mi edad y un hijo’”, recordó la médica.

Estefi Pasquini y Alberto Cormillot opinaron de los polémicos videos de Tamara Pettinato y Alberto Fernández (Foto: Captura Youtube - América)

“Sigo insistiendo, (nuestro hijo) fue lo más correcto que hicimos, porque tenemos una familia que es divina, que no tenemos quilombos, está todo bien, y obviamente que si no creen eso es porque ella se maneja de otra manera”, agregó Estefanía.

ESTEFANÍA PASQUINI SALIÓ CON LOS TAPONES DE PUNTA CONTRA TAMARA PETTINATO

Respecto a la anécdota que contó Tamara sobre la relación íntima que tuvo con un hombre de 65 años, Estefanía señaló que “Por ahí ella sabía que hacía mal, pero su fin justificaba todo, qué sé yo”, y recordó cuánto le afectaron los dichos de la ex panelista de Bendita.

“En su momento me afectó que se haya metido con mi familia y con mi hijo… (…) Me afectó y me molestó mucho que diga que es ‘poco correcto’. No es ‘poco correcto’ lo que hicimos porque mi hijo es lo más correcto del mundo”

Asimismo, Estefanía criticó las visitas de Pettinato a la Quinta de Olivos y a la Casa Rosada. “En un momento tan delicado como el que estábamos pasando te juega fuerte también para los que perdimos familiares, para los que no nos pudimos despedir, para los que no pudimos apoyar a la persona que quedaba vivas de esa familia. De ese lado sí lo ves”, explicó.

“Es raro salir a decir, a defender tantas cosas que sale un video atrás del otro diciendo lo contrario. Por ahí es mejor agarrar y decir ‘Bueno, hice esto, ya está’, ‘me arrepiento’ o lo que sea. Pero es mejor agarrar y aceptar”, dijo Estefanía, que advirtió que si se vuelven a meter con su hijo saldrá como una leona a defenderlo.

