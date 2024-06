Fiel a su estilo, Tamara Pettinato opinó sin filtro sobre la paternidad de Alberto Cormillot a sus 85 años con Estefanía Pasquini, quien es se convirtieron en padres de Emilio.

“No me parece correcto que la gente a los 85 años tenga un bebé. No me gusta que ella tenga 38 y...”, expresó la hija de Roberto Pettinato en Bendita (El Nueve) causando revuelo.

Acto seguido, la nutricionista compartió a través de sus stories de Instagram una foto de Tamara y le dedicó una letal frase. “Qué tranqui Estefi”, opinaron desde LAM, quienes hicieron eco de los dichos de Pasquini.

¿QUÉ LE CONTESTÓ ESTEFANÍA PASQUINI A TAMARA PETTINATO?

“Creo que más feo es que prendan fuego a una persona”, lanzó, sin filtro.

La nutricionista se refirió muy picante al incendio en el que se vio involucrado Felipe Pettinato, el cual terminó con la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo.