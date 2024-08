Oficiando de “angelita” invitada en LAM, Ximena Capristo tomó la palabra y fue durísima con Tamara Pettinato por cómo se comportó con Bendita, tras la filtración de sus polémicos videos con Alberto Fernández en la Casa Rosada en plena pandemia.

Luego de ver un tape de Beto Casella en Bondi contando que la relación con su panelista estaba en pésimos términos, dado que a Tamara le molestaron los informes que hicieron en Bendita y que le hayan pedido que se tome unos días, Ximena disparó sin filtros.

“Ella traicionó al programa. Le dan de comer hace muchos años”, dijo Ximena, con contundencia.

Y Ángel de Brito agregó, en relación al desprolijo comportamiento laboral de Tamara con el programa del nuevo tras desatarse el escándalo con el ex presidente de la nación: “Lo primero que es es soberbia, porque puede decir ‘voy a faltar por todo este quilombo’”.

En concordancia con Ángel, Ximena apuntó: “Cuando se destapa lo del video, me parece que si se hubiese hecho cargo desde el momento uno y no se hubiese ido al camarín, hubiese sido mejor. Ese día ella debería haber estado en el programa y hablado”.

CONTUNDENTE DESCARGO DE EDITH HERMIDA TRAS EL ESCÁNDALO CON TAMARA PETTINATO EN BENDITA

“De los 19 años de Bendita, 18 años hacen que estoy acá y nunca vivimos una situación así. No me gusta verte como te estoy viendo hoy, porque es inusual”.

“Bendita, más allá de ser mi fuente principal de empleo, también es un bálsamo en mi vida porque es un placer venir a este programa todos los días. Obviamente que todos tenemos buenos y malos momentos. Entonces, no me gusta lo que estamos pasando”.

“Hoy en las redes Beto Casella era tendencia, Tamara era tendencia y me ponía mal, me angustiaba. Y ahora (Beto) te veo así y quiero que pase todo esto pronto porque no estoy acostumbrada a vivir este tipo de cosas en el programa”.

“Yo recibí muchos mensajes diciéndome que la apoyé a Tamara. Me decían “no te conviene estar pegada a Tamara”, me lo decían en las redes y gente de mi entorno. Pero yo no siempre hago lo que me conviene, hago lo que siento”.

“Tamara es una muy buena compañera y yo la quiero. Yo sé que la está pasando mal. Más allá de que su descargo no fue el ideal. Y confirmo que Beto es un tipo que contiene a sus compañeros”.

“Todos hemos metido la pata, yo he metido la pata un montón de veces, y me dejo guiar por él porque es maravilloso cuando él te ayuda a salir de esa metida de pata. Siempre ha sabido mediar”.

“Me da mucha bronca lo que está pasando y lo siento mucho por Tamara porque yo sé que la está pasando mal con todo esto”.

“En un país en donde la gente la ha pasado muy mal en pandemia, que no llega a fin de mes, verla alegremente... Más allá de que el gran villano, el gran culpable es Alberto Fernández, no. Ella todavía no dimensiona el dolor y la bronca que generan los videos que aparecieron”.

“Entiendo que la gente se sienta mal, que te de bronca, que te de dolor, que te de odio que se esté matando de risa en el sillón presidencial, que tiene que ver con una investidura. Eso está mal”.

“Me da bronca que se haya dejado filmar. Me da mucha bronca todo lo que está pasando. Me duele y ojalá pase pronto”.