Gabriela Sobrado volvió a Mshow (lunes a viernes a las 12 hs. por Ciudad Magazine) a poco más de tres meses de haber sido mamá de Theo.

La conductora habló con este sitio sobre sus sensaciones y cómo fueron estas semanas tan especiales.

-¿Cómo estás Gaby, cómo viviste estos últimos meses?

-¡Estoy embobada! Theo nació el 10 de mayo, ya cumplió los tres meses. Es re simpático, ya balbucea, ¡quiere hablar!

-¿Estás durmiendo bien, cómo viene la rutina?

-Hoy ya volví a la tele, con miedos y temores por supuesto. Y con respecto al sueño, me pasó algo increíble. Los primeros dos meses del embarazo, de 2 a 6 de la mañana me pateaba y ahora los primeros dos meses de vida de Theo, ¡estaba despierto de 2 a 6 de la mañana!

Por suerte, de a poquito fue durmiendo más. Como estoy haciendo lactancia mixta, cada cuatro horas le estoy dando. Así que dormimos entre las tomas. Otro momento lindo es el del baño, todas las noches.

Gabriela Sobrado y su foto más tierna con su bebé.

-¿Cómo fue la cesárea?

-La tuvimos que adelantar porque pensé que tenía contracciones, pero en realidad su cabecita se había acomodado. Me dieron unos calmantes que no tomé, me dijeron que no estaba para el parto, pero finalmente me hicieron la cesárea programada el 10 de mayo y nació a las dos de la tarde.

Fue espectacular, salió súper vigoroso. Salió a los gritos y cuando se lo llevaron, que estaba el padre presente para acompañarlo a pesar y medir, yo me desmayé de la emoción.

-¡Ay no me digas! ¿Y cuando retomaste el conocimiento qué pasó?

-Me lo pusieron en pecho y fue hermoso. Me agarró la manito desde el primer momento.

-¿Cómo es Theo?

-¡Es re buenito! Lloró como cualquier bebé y agarró la teta al día siguiente.

Theo nació el 10 de mayo las dos de la tarde. Fue espectacular, salió súper vigoroso. Cuando se lo llevaron, yo me desmayé de la emoción.

-¿Cómo manejaste el tema de las visitas?

-Solo dejaba venir a los vacunados o con barbijos. Había varios que se querían vacunar de apuro, ja, ja. Fueron mis hermanos de la vida (mis excompañeros de La Razón y Clarín), que son los tíos babosos.

Los abuelos, obvio, y mi grupete de ski, hace pocos días, hizo una bajada especial dedicada a nosotros ese día, en el lugar en el que yo le había pedido al universo que me mande a mi bebé.

-¿Qué regalos te sorprendieron?

-¡Recibió un montón de regalos muy novedosos! Por ejemplo, un osito para calentar en el microondas que tiene semillas adentro y se le apoya en la pancita para calmarlo si tiene algún dolorcito, también, un termómetro chupete y muchísimos más.

Pero lo más lindo fue el cariño de todos. Además, quiero destacar el acompañamiento de mis compañeros de trabajo. Mi productora, Eliana Zuazo, que me volvió loca con mensajes, Juani Martínez que me reemplazó en la conducción, Coco Fernández, mi jefe, y todos.

Gabriela Sobrado y Juani Martínez en Mshow. Foto: Aníbal Pérez para Artear.

-¿Cómo te sentís físicamente?

-Estoy muy bien, había subido 15 kilos, bajé 18 y ahora me restaría subir uno. Siempre me pasa que a mí me cuesta más subir de peso que bajar. Además, cuando Theo cumplió un mes y medio empecé a hacer un poco de ejercicio, con él en casa. Más que nada movilidad por la cadera.

Gabriela Sobrado en Mshow. Foto: Aníbal Pérez para Artear.

-¿Qué más nos podés contar de Theo?

-A ver... Y mirá, se hace entender con la carita, le encanta el agua. Y con respecto a su imagen, vamos a seguir las directivas de Unicef de la Convención sobre los Derechos del Niño que habla sobre que todos los niños, niñas y adolescentes, sin excepción, deben tener garantizados sus derechos y uno de esos derechos es el de la protección de la vida privada, así que seguramente hagamos algunas fotos pero sin mostrar su carita.