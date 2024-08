Noe Antonelli fue mamá de Salvador el pasado 28 de junio y este miércoles visitó el programa de Georgina Barbarossa, donde lo presentó en vivo.

“Tiene un mes y medio, el día que parí vine acá al programa, estaba en la semana 37, me faltaba todavía. Salí de acá, me fui a hacer monitoreo y la obstetra me dijo que tenía contracciones cada cinco minutos”, contó.

Luego, la periodista detalló: “Yo no las sentía, no tenía dolor, así que de ahí fui al quirófano. Fue por cesárea y fue espectacular, Juana estaba en colegio, me pusieron peridural, anestesia y estaba en Disney”.

Noe Antonelli con su hijo Salvador en A la Barbarossa.

“Me fui de acá ese viernes a las 12 y a las 5.30 de la tarde nació. Fue tan rápido, Juana salió del colegio y tenía un hermano”, expresó Noe sobre la llegada de su bebé.

NOE ANTONELLI RECORDÓ EL PARTO DE SU HIJA JUANA TRAS EL NACIMIENTO DE SALVADOR

Noe Antonelli recordó en A la Barbarossa el parto de su primera hija tras el nacimiento de Salvador: “No tuve una buena experiencia con el nacimiento de Juana”.

“Juani estuvo un mes en Neonatología, entonces estaba asustada cuando se adelantó el parto de Salvador, me agarraron muchos miedos y angustia”, confesó la periodista.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.