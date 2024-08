Fiel usuaria a las redes sociales, Luciana Salazar comparte distintas postales de su día a día y los looks que elige para salir con su pequeña de 6 años, Matilda.

Sin embargo, en esta oportunidad, la modelo enterneció a sus seguidores al compartir el antes y el después de su niña, desde sus primeros meses de vida hasta la actualidad, reflejando lo enorme que está su nena.

En diciembre pasado, Luli celebró el cumpleaños de Matilda con una fiesta temática de “La Sirenita” a la que asistieron varios famosos y amiguitos. En aquel entonces, la modelo lució un vestido con brillos en color rosa mientras que su hija enterneció a todas con un vestido de princesa en los tonos verde y lila. Además, la torta y la piñata acompañaron el eje de la celebración: Ariel, de La Sirenita.

Foto: Instagram (@salazarluli) Por: Fabiana Lopez

LA DURA ADVERTENCIA DE ESTEFANÍA PASQUINI SOBRE LAS VITAMINAS QUE TOMA MATILDA SALAZAR

Luego de las fuertes repercusiones que despertó el video que Luciana Salazar subió a las redes mostrando las pastillas que toma a diario y las vitaminas que le da a su hija Matilda, Estefanía Pasquini fue contundente al opinar de este tema.

“Yo no hablaría específicamente de ella porque me parece que cuando te tocan a tu hijo o te hablan como mamá debe ser horrible. Entonces, me parece que eso lo manejará con quien le da todos esos suplementos y tendrá su porqué”, comenzó diciendo la nutricionista en una nota que dio a Poco Correctos, el programa que conducen Pollo Álvarez y Chino Leunis por eltrece.

“Yo puedo hablar en general de la alimentación de un chico, o de la alimentación de un adulto, pero yo no me metería para no meter el dedo y que parezca que estoy señalando a una madre”, agregó.

Foto: Captura (eltrece)

“Siempre hay que consultar con el pediatra. En general, los chicos no toman suplementos, no necesitan, están en una época que necesitan de todos los alimentos, hidratos, proteínas, grasas, y si toman algo en especial, están consumiendo algo, que sea porque el médico se los dio y porque hicieron algún estudio”, continuó.

Y cerró, firme: “Yo siempre que hablo, hablo de evidencia científica. No hay evidencia científica, hasta el momento, que demuestre que tiene algo especial, algo que ayude, no. Pero la gente, mientras no le haga mal, puede hacer lo que quiera, ella es libre de hacerse la medicina que quiera, mal no le va a hacer”.