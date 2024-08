Luego de estar varios años enfrentadas y enemistadas, Nazarena Vélez dio a conocer detalles del incómodo momento que vivió al encontrarse cara a cara a Florencia de la Ve en un restaurante.

Así lo dio a conocer la propia panelista de LAM: “Yo estaba de espaldas y ella (por Flor) siguió de largo, se arrepintió porque sabía que iba a quedar como el ort…, retrocedió y la abrazó a Gladys Florimonte que estaba conmigo”, comenzó diciendo Nazarena en vivo.

“Se pusieron a hablar ellas y yo la miraba fijo. Ella tenía 15 años. Mirame, ¿qué sos, cag…? ¿Por qué no me cruzó la mirada?”, agregó. Y cerró, tajante y entre risas: “Si querés no me saludes, mírame y seguí. Si te vas a hacer la mala, hacete bien la mala. Yo la miraba y decía ‘mirame, mirame’”.

LA EMOCIÓN DE FLOR DE LA VE POR LA LLEGADA DE UN NUEVO INTEGRANTE A LA FAMILIA

Antes de comenzar con la agenda de noticias del día en Intrusos, Flor de la Ve se tomó unos minutos para hablar de la felicidad que siente junto a su esposo, Pablo Goycochea (con quien tiene a sus hijos Paul e Isabella) por la llegada de un nuevo integrante a la familia.

“Tengo que decir para toda la gente que me preguntaba si voy a ser madre nuevamente, no. Mamá no voy a ser. Voy a ser abuela. El fin de semana tuvimos una alegría, tengo una emoción, te juro”, comenzó diciendo la conductora del programa de América.

“Tuvimos una celebración en mi casa el fin de semana. Lo que pasa es que fue una sorpresa para el hijo de Pablo, para Gonzalo y para Julieta. Después de la noticia no nos habíamos visto, porque ellos viajaron y nos juntamos. Entonces dije, ‘los quiero agasajar’ porque la verdad que siempre la llegada de un bebé a una familia es una alegría, es una celebración y más cuando es tan deseado, agregó.

Y siguió: “Cuando yo me enteré de la noticia fue de una emoción tan grande, tan enorme, porque los conozco desde chiquititos y me encanta nuestra familia ensamblada. Si bien yo estoy medio de costadito, porque es hijo de Pablo, pero igual me toca porque es mi familia ensamblada y los quiero un montón a los chicos”.

“Así que fue con muchísima, muchísima felicidad. Les agradezco a todas las personas que se hicieron eco y sobre todo el amor desmedido en estos tiempos tan complejos, difíciles, complicados, de tanto enojo, de tanta furia, dolor y tristeza”, cerré Flor, muy emocionada.