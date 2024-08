Hace casi dos meses, Nicole Neumann se convirtió en mamá de Cruz con su marido, Manu Urcera. La modelo, que ya era mamá de Allegra, Sienna e Indiana con su ex, Fabián Cubero, impactó con su letal descargo en Instagram.

¿Qué pasó? La flamante mamá comenzó a mostrar cómo es su rutina desde que dio a luz a su hijo. En este contexto, las usuarias de Instagram la criticaron con malicia por haberse filmado desde el gimnasio y el centro de estética cuidando su piel.

Tras haber sido acusada de no cuidar a su hijo como corresponde, Nicole les hizo frente. Muy enojada, las tildó de “ciberarpías”. “Obviamente, la gente lógica y que no está en las redes para estar juzgando y criticando a otras mujeres, lo entiende”, afirmó, remarcando que son las mujeres quienes la critican.

EL LETAL DESCARGO DE NICOLE NEUMANN TRAS HABER SIDO ACUSADA DE NO CUIDAR A SU HIJO

“Cuando yo hago un video, lo hago en 15 o 20 minutos porque me apuro, porque quiero estar con mi bebé, que es lo que hago desde que nació. Estoy encerrada con él porque no quiero que tome frío, no quiero llevarlo a ningún lado hasta que no tenga las vacunas. Me siento una naba teniendo que aclarar esto...”.

“Mi hijo está con el papá. Los bebés también tienen papá y les encanta. Está bueno darles el lugar de paternar. No es que porque le está cambiando el pañal y el bebé hizo ‘¡gua!’ la mamá tiene que salir corriendo. No estaba pasando hambre, frío, ni nada. Así que quédense tranquilas las ciberarpías. Les mando un beso enorme”, sentenció, contundente.