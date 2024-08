Este lunes, Mariana Brey hizo un desesperado posteo desde la cama de un hospital donde hace el posoperatorio de una extracción de vesícula, y contó cómo la invadió el terror ante la noticia de que debía pasar por el quirófano.

“Atravesando el pos”, tituló Mariana su posteo en Instagram junto a dos fotos desde la cama del centro de salud. “Como suele pasarme en estos casos, el miedo se penetra en mí. Porque son esas decisiones difíciles de tomar, al menos para mí”, agregó.

El posteo de Mariana tras salir de una operación que la atemorizó a más no poder (Fotos: Instagram) Por: Hernan Jorge Khatchadourian

“No tengo tolerancia al dolor y me estresa mucho pensar en el post, como si yo tuviese el poder de saber cuál será el resultado”, explicó la panelista de Socios del espectáculo.

Leé más:

Mariana Brey hizo un tutorial de maquillaje con su hija: así quedó la nena

MARIANA BREY ABRIÓ SU CORAZÓN TRAS PASAR POR EL QUIRÓFANO

“¿Qué es mejor? ¿Soportar y resistir hasta llegar al límite, hasta que el cuerpo diga basta? ¿O hacerme fuerte, rodearme de buenos profesionales, consultar distintas voces, y escuchar a los amigos que hayan pasado por algo similar para finalmente decidir?”, agregó Mariana en el largo posteo.

“No me gustan los quirófanos, no me gusta la anestesia, no me gusta que entren en mi cuerpo. Y estos miedos tienen historia, viene de la niñez, algún día lo contaré”, prometió, antes de relatar que esta historia comienza con un dolor en la fuerte panza durante un viaje a Europa.

“Ahí no tuve miedo, pero sí tomé conciencia de que no podía dejarme estar más y que tenía que tomar una firme decisión, para no ponerme en riesgo, teniendo que salir de urgencia a internarme siendo algo de mayor gravedad”, relató y contó que al regreso hizo las consultas pertinentes.

El posteo de Mariana tras salir de una operación que la atemorizó a más no poder (Fotos: Instagram)

“Tenía que sacar la vesícula de mi cuerpo. Así fue que, puse todo en marcha y más rápido que un lince negro, ya estaba en el quirófano”, explicó. “Desperté de la anestesia con lágrimas y sin aire. Mi experiencia, por primera vez a la anestesia total, fue muy poco agradable. No pude pegarme ningún viaje lindo ja,ja. Sentí miedo y dolor”, confesó.

De todas maneras, Mariana ya está en su casa recuperándose “con Estricta dieta y descanso. Rodeada del amor de la familia y amigos”, según contó en su posteo, donde también agradeció a los médicos que la atendieron.

Leé más:

Sabrina Rojas habló de la obsesión con Luciano Castro y fulminó a Mariana Brey

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.