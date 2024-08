Thelma Fardin se sintió violentada con las preguntas de Juana Viale en su paso por Almorzando con Juana y no lo ocultó en la mesa del programa ni en las redes.

La actriz se incomodó con los interrogatorios de la conductora sobre el abuso de su padre a su hermana, en el marco del debate sobre la denuncia por violencia que Fabiola Yáñez le hizo a Alberto Fernández.

Además de la historia personal de Fardin: en 2018 denunció a Juan Darthés por abuso sexual. Recientemente, el actor fue condenado a seis años de prisión en Brasil, país en donde se recluyó tras la denuncia.

THELMA FARDIN SE INCOMODÓ CON LAS PREGUNTAS DE JUANA VIALE: “SON VIOLENTAS”

Juana Viale: -Sé que no te gusta hablar mucho de esto, pero te lo voy a preguntar. Tu padre fue condenado por abuso a tu media hermana. ¿Es así?

Thelma Fardin: -Sí.

Juana: -Y cumplió su condena, y ya.

Thelma: -Cumplió su condena. Yo no tengo vínculo. Para mí es mi progenitor, no es mi padre.

Juana: -¿Eso vos te lo enteraste de grande o cuando sale todo a la luz?

Thelma: -No, yo sabía, tenía tres años. Es la historia de mi familia y creo que por eso yo sentía la responsabilidad de hacer lo que hice, con lo que me tocó vivir a mí.

Juana: -¿Tu madre defendió a tu padre y fue en contra de tu hermana? ¿Es así?

Thelma: -No. Pero se habló mucho. Y eso es lo violento de lo que sucede con las mujeres que nos atrevemos a denunciar violencia. Nunca se habló de los padres de él (Juan Darthés). Yo me pregunto “¿por qué no sabemos la historia de sus padres y sí la de los míos?”. Me parece injusto.

Juana: -¿De los padres de quién?

Thelma: -De mi abusador. Porque hay algo que se preguntan mucho: “¿Dónde estaba la madre de ella?”. Y ¿dónde estaba la madre de él?, por ejemplo cuando él fue un violento, abusador. Esas preguntas siempre se las hacen a la víctima y no al victimario. Yo me vi sometida a un escrutinio público.

EL DESCARGO DE THELMA FARDIN TRAS SU MANO A MANO CON JUANA VIALE

Activa en las redes sociales, Thelma Fardin no dejó pasar el malestar que sintió con las preguntas de Juana Viale y lo explicitó con un posteo en Instagram.

“Hay preguntas que no son incómodas, son violentas. Pero siempre vale la pena hacer pedagogía. Fuimos a hablar (o intentar) hablar de @motorhome.teatro a la mesa de Almorzando”, escribió la actriz, afirmando que los interrogantes de la conductora fueron “agresivos”.