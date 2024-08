Juan Etchegoyen afirmó que Lauty Gram le habría sido infiel a China Suárez durante su gira por el interior, donde habría estado a escondidas con una mujer llamada Julieta De Carlo.

“Yo el otro día te conté lo que ocurrió con Lauty Gram en Tucumán, con una mujer que se ha comunicado conmigo para contarme lo que pasó; hoy te voy a mostrar las pruebas”, afirmó el comunicador en Mitre Live.

Lauty y Julieta, según Juan.

“Para mí no hay dudas del acto sexual y ahora vas a ver las fotos que me ha acercado Julieta para que le crean. Una imagen la sacó cuando estaba durmiendo con él y la otra es una postal que comprueba el vínculo porque se los ve a los dos”, aclaró Etchegoyen, antes de compartir las imágenes.

LAS IMÁGENES QUE PROBARÍAN LA INFIDELIDAD DE LAUTY GRAM A CHINA SUÁREZ

Junto a las imágenes, Juan Etchegoyen apuntó contra Lauty Gram por supuestamente haberle sido infiel a China Suárez.

“Yo no creo en la relación de Lauty con China Suárez, pero si ese vínculo sigue existiendo, tengo que decir que Lauty le fue infiel a Eugenia con una mujer tucumana y además hay una denuncia pública por estafa tanto emocional como económica”, agregó Etchegoyen al compartir las imágenes comprometedoras.

Lauty durmiendo con Julieta, según Juan.

“La mujer se llama Julieta Di Carlo, es artista, productora y cantante. Me contó cosas tremendas de Lauty, me confirma que tuvieron intimidad y que él no se portó nada bien con ella. Lauty le pidió a Julieta que no hable públicamente de esto, pero ella se sintió usada. Todo arrancó con un histeriqueo que se concretó con el acto íntimo y él no volvió a hablarle”, sentenció, muy picante.