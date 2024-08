Luego de las tremendas repercusiones que despertó el video que muestra a Tamara Pettinato y el expresidente, Alberto Fernández, muy cómplices, Maite Peñoñori lanzó un tremendo comentario en las redes.

“Me acuerdo que estaba en LAM y fui a buscar a Tamara cuando se filtró su ingreso a Olivos y me forreó como diciendo que no tenía por qué explicarme”, comenzó diciendo la expanelista del programa de América en su cuenta personal de X (antes Twitter).

“Nefasta”, agregó, con un fuerte exabrupto, dejando en claro su firme postura respecto a las imáganes que muestran a la hija de Roberto Pettinato y Alberto en el despacho presidencial y del que se hicieron eco las redes y medio. Y cerró, picante: “Hermoso que vayan saliendo las pruebas”.

Foto: X (@emedemaite) Por: Fabiana Lopez

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

BETO CASELLA CONTÓ LA REACCIÓN DE TAMARA PETTINATO CUANDO SE VIRALIZÓ SU VIDEO CON ALBERTO FERNÁNDEZ

El video que deja al descubierto la relación que mantenían Tamara Pettinato y Alberto Fernández generó todo tipo de repercusiones y tanto las redes como los medios se hicieron eco de las imágenes que fueron tomadas en el despacho presidencial tiempo atrás.

Y en medio de la polémica, Beto Casella contó cuál fue la reacción de su panelista cuando cayó esta información al aire en Bendita: “Bueno, está Tamara en el canal. La verdad es que yo no la puedo obligar a que venga, ella decide si tiene ganas de hablar porque debe ser un momento de angustia”, comenzó diciendo el presentador.

“Me van contando los chicos (de producción) que es un momento en el que está abrumada. El video se conoció hace media hora, me parece a mí. Que yo sepa, no andaba circulando. Además, lo tendríamos en la rutina y no estaba”, agregó.

Foto: Captura (elnueve)

Y sobre la difusión de las imágenes, cerró con una firme postura: “Por lo cual, estoy es de hace un rato. Y nosotros no podemos decir ‘no lo pongas porque está Tamara y está con nosotros en el programa’. ¿Cómo no lo vamos a poner?”.