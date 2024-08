El posteo de Darío Barassi en Instagram en el que aseguró que se “cansó” y que quiere “dormir 15 horas” llamaron la atención, y fue el propio conductor de Ahora Caigo quien explicó por qué el miércoles suspendió las grabaciones del programa éxito de eltrece.

Antes de que trascienda que una ambulancia había tenido que asistirlo en los estudios de Don Torcuato, Barassi posteó una selfie en Stories desde la cama de un sanatorio con el dedo gordo y la mirada hacia el cielo: “Ay, Diosito. Ya llévame. Control nomás”.

“Estoy de vuelta en casa. Ya estoy harto del tema del estrés y del cansancio”, continuó en un video.

Luego, se explayó: “Estoy perfecto, pero sí me tomé el día. Pasa que (ayer) fui a grabar y tuve una subidita de presión. Medio que me mareé un poquito, fue una ambulancia, me revisó, me controlaron todo y todo salió perfecto. Hicimos cosas de rutina”.

Ahí, Darío corroboró lo que instantes Carlos Monti había contado en Entrometidos en la Tarde: “Seguro que me ocupe en profundizar un poco más, pero nunca tuve presión alta, hoy la tuve y por eso decidimos suspender”.

“Voy a morir, pero espero que no ahora. Por favor no que el sábado es el cumpleaños de Inés”, cerró en referencia a su hija menor.

EL POSTEO DARÍO BARASSI POR EL ÉXITO DE AHROA CAIGO

El mismo miércoles por la noche, luego de retirarse de las grabaciones de Ahora Caigo por los problemas de salud, Darío Barassi había mostrado cómo había casi triplicado el rating de eltrece durante entre las 18.18 y las 20, hasta liderar la franja de la televisión abierta.

Esto es trabajo en equipo. No hay vuelta que darle.

Yo no miro para el costado, ni para arriba ni para abajo. Yo solo miro para adentro, hacia nosotros y busco dar lo mejor de mí y de mi equipo.

No es una obsesión con lo números. Un poco si… Es la satisfacción del trabajo bien hecho y la conquista. Esta respuesta de uds, respecto de la que estoy muy agradecido, hace que la máquina funcione. Hay laburo y se mantiene vivo, activo y poderoso un medio que amo, respeto y defiendo como la TV.

Gracias publico de @ahoracaigoarg me hace feliz hacer este pgm y acompañarlos. El equipo y yo agradecidos y felices con esta respuesta.