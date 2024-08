Fiel usuaria de las redes sociales, Eugenia “la China” Suárez comparte con sus seguidores varias postales de su día a día con sus hijos, adelantos de sus trabajos y los impresionantes paisajes de los lugares que visita.

Sin embargo, en esta oportunidad, la actriz y cantante sorprendió al subir a Instagram un posteo donde habla de cómo sobrelleva las fuertes críticas que recibe: “Cuando me preguntan cómo hago para que no me angustien los malos comentarios, mi respuesta es simple”, comenzó diciendo.

“A mí me quieren mis compañeros, amigos y familia. No necesito más”, agregó, junto a un emoji de un corazoncito rojo, dejando en claro que cuenta con el apoyo incondicional de sus seres queridos.

Foto: Captura de Instagram Stories (@sangrejaponesa) Por: Fabiana Lopez

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

ASEGURAN QUE WANDA NARA Y LA CHINA SUÁREZ PODRÍAN TRABAJAR JUNTAS

Si bien fueron las protagonistas de varios escándalos que resonaron en las redes y varios medios, Wanda Nara y Eugenia “la China” Suárez podrían llegar a trabajar juntas.

Así lo aseguró Pochi de la cuenta de Instagram @gossipeame: “Wanda habría propuesto en la lista de famosos a la China para Bake Off”, aseguró la panelista de Empezar el día (el programa que conduce Yuyito González por Ciudad Magazine), además de adelantar que dará más detalles de esta información en el ciclo.

Wanda se prepara para ser parte de la nueva edición del certamen de Telefe, que contará con varias figuras, y que -tal como trascendió- la China podrías ser convocada.