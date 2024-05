Enamorada de la Patagonia argentina, lugar que escogió para rodar un videoclip, China Suárez volvió al sur junto a sus hijos menores, Magnolia y Amancio Vicuña, y dejó espiar su blanca y fría estadía en Instagram.

Primero, la actriz y cantante mostró su canchero look invernal para hacerle frente a las bajas temperaturas.

Segundo, la China publicó el enorme muñeco de nieve que hizo junto a sus hijos, al que decoraron con ramas secas y con estola negra para terminar de darle “vida” al clásico muñeco.

Por: Maria Vitale

Tercero, Suárez posó con Magnolia y Amancio, inmersos en el paisaje blanco, felices del momento compartido.

CHINA SUÁREZ SE FRACTURÓ LA NARÍZ

A través de su red social, China Suárez informó que se fracturó la nariz tras sufrir un accidente, que afortunadamente no pasó a mayores y no tendrá que realizarse ninguna intervención quirúrgica.

“Bueno, en un accidente boludo me fracturé la nariz. No hay desplazamiento, así que no necesito operarme. Hielo y analgésicos para mí”, contó la actriz y cantante, junto a una secuencia de imágenes en las que se pudo ver la nariz lastimada e hinchada.

