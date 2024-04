A través de su red social, China Suárez informó que se fracturó la nariz tras sufrir un accidente, que afortunadamente no pasó a mayores y no tendrá que realizarse ninguna intervención quirúrgica.

“Bueno, en un accidente boludo me fracturé la nariz. No hay desplazamiento, así que no necesito operarme. Hielo y analgésicos para mí”, contó la actriz y cantante, junto a una secuencia de imágenes en las que se pudo ver la nariz lastimada e hinchada.

AMANCIO VICUÑA, EL “ENFERMERITO” MÁS TIERNO

Amancio Vicuña, el hijo de tres años de la China y Benjamín Vicuña, ayudó a que su mamá sane más rápido la nariz colocándole hielo ¡y su reacción fue imperdible!

“¿Me estás curando?”, le preguntó la China a Amancio, quien estaba poniendo una almohadilla de hielo en la zona inflamada.

Con inocencia y ternura, el niño le respondió: “Sí, pero hace mucho frío en la mano”.

La dulce reacción de Amancio cosechó la risa de su mamá, quien lo estaba filmando oficiando de “enfermerito” y lo subió a su Instagram.

ASÍ TIENE LA NARÍZ CHINA SUÁREZ, A 24 HORAS SUFRIR UN ACCIDENTE Y FRACTURÁRSELA

