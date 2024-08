Fue un momento de pura emoción el que vivieron Daniela Celis y Coti Romero en Escape Perfecto, el programa que conducen Iván de Pineda y la Josefina “China” Ansa por Telefe, luego de llevarse increíbles premios.

Daniela fue la encargada de responder correctamente la pregunta después de aceptar el comodín del cambio de roles, mientras que Coti fue quien le puso el cuerpo al desafío recurriendo a la velocidad para evitar quedar atrapada en la jaula antes de los 60 segundos.

De esta manera, las exhermanitas se fundieron en un sentido abrazo después de que se hicieran merecedoras de una enorme cantidad de dinero: “¡Lo logramos!”, atinó a decir la pareja de Thiago Medina (con quien tiene a sus gemelas Aimé y Laia), muy feliz. Daniela y la novia de Ignacio “Nacho” Castañares se ganaron $6.721.100 en premios.

Foto: Captura (Telefe)

QUÉ HIZO JULIETA POGGIO DESDE QUE NACHO CASTAÑARES SE PUSO DE NOVIO CON COTI ROMERO

La historia de amor que comenzó Coti Romero con Nacho Castañares generó un acercamiento con Julieta Poggio, dejando atrás cualquier distanciamiento o chispazo que existió entre ellas en una época pasada.

Así lo explico Nacho en una nota que dio a Socios del Espectáculo, el programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares por eltrece: “Si bien no tenían una relación de amistad, no es que se odiaban ni mucho menos. Son dos personas que son totalmente conscientes de que hay alguien, por al menos ahora, que estoy yo en el medio, que quiere mucho a ambas personas”

“En realidad no hay motivo para llevarse mal, además de que yo no esté en el medio. Y bueno, nada, se dio que se sigan, que arranquen a seguirse de vuelta en las redes, así que vamos bien”, agregó.

Foto: Captura (eltrece)

Y cerró, a corazón abierto: “Estoy re contento. Juli es mi mejor amiga, Coti es mi novia, y la verdad que me pone feliz que por lo menos no haya nada puntual, que nunca lo hubo, pero que la gente creía que sí había. Y con estas cosas demostrar que no, que no había ningún quilombo”.