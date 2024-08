A un año y medio del final de su entrañable amistad con Zaira Nara, a Paula Chaves se le borró la sonrisa cuando el notero de Intrusos le preguntó por su vínculo actual con la modelo y madrina de su hija menor, Filipa Alfonso.

Primero, Alejandro Guatti le preguntó a Paula por Bake Off Argentina, programa de Telefe que supo conducir y este año estará en manos de Wanda Nara. Luego, llegó el turno de responder sobre Zaira.

“Bake Off ya no es más mío. Era un proyecto que a mí me encantaba, pero no lo voy a hacer y ya está. Punto”, le dijo Paula al cronista de América, dando vuelta la página.

Y agregó: “Yo soy una laburadora. Siempre que me llamaron estuve. Tengo una excelente relación con Telefe. Está la posibilidad de hacer otras cosas. Yo no me enojo”.

Consultada por cómo tomó que su “reemplazante” sea Wanda Nara, Chaves apuntó: “Con Wanda no tengo ningún problema. Así es la televisión”.

PAULA CHAVES: “CON ZAIRA NARA NO HAY MÁS VÍNCULO”

Sin hacer un punto y aparte, el notero de Intrusos le cambió de tema a Paula Chaves y le preguntó sin preámbulos por su relación actual con Zaira Nara, con quien se distanció definitivamente en 2022 cuando apareció en escena Facundo Pieres, ex de Paula y actual de Zaira.

“Si te la cruzás a Zaira, ¿hay charla o todavía no?”, disparó Guatti. Seria y con un dejo de tristeza, Chaves respondió: “Con Zaira nos cruzamos en el gimnasio. (Nos damos) un beso. Está todo bien”.

“No hay vínculo. No hay más vínculo. Ya está”, concluyó la modelo y conductora, cerrándole la puerta a la reconciliación.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.