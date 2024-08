No es la primera vez que Rosina Beltrán se queda afuera de su casa. Esta vez no fue porque olvidó sus llaves en un taxi, sino porque se fue a entrenar y las dejó adentro de su casa.

Caída la noche y sin poder ingresar a su departamento, la exparticipante de Gran Hermano 2023 le tocó la puerta a su vecino Toti ¡y le pidió ropa prestada para ir a cenar!

Sí, Rosi tenía una cena pactada con Emma Vich y su outfit era completamente deportivo. Buena onda, Toti le ofreció una campera y un pantalón, pero la uruguaya terminó definiendo su look en la casa de Emma, con su ropa y con la de su marido, Nicolás.

ROSINA DE GRAN HERMANO SE QUEDÓ AFUERA DE SU CASA E HIZO MALABARES PARA VESTIRSE PARA UNA CENA

“Si les digo que dejé las llaves adentro de mi casa y que estoy afuera, ¿no me creen? Vine a romperle las pelotas a Toti, el vecino”, contó Rosi en una historia que subió a Instagram, tomando con humor el percance.

“Yo quedé en ir a cenar con Emma y voy a tener que ir así vestida, de gimnasia. Y Toti me prestó esta campera para salvarme las papas porque es el uno. Es el mejor vecino. Le toco la puerta a cualquier hora y me atiende”, continuó la ex GH 2023. Y se rio de su caradurez: “¿Existe alguien más rostruda que yo?”.

Acto seguido, Rosina se probó la ropa de su vecino y la lució con picardía: “Es lo que hay. Voy a tener que ir así vestida. De championes (zapatillas). Me está prestando un pantalón cargo”.

Sin embargo, la uruguaya terminó saliendo a cenar con Emma Vich con un outfit totalmente creado por el ex GH y con las botas de Nicolás, el marido de Vich.

