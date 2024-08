Este jueves se suscitó una polémica con todas las letras cuando en un match de boxeo femenino la argelina Imane Khelif derrotó a la italiana Ángela Carini por abandono a los 46 segundos y Alejandra “Locomotora” Oliveras opinó sin tapujos sobre el tema.

En comunicación con Jorge Rial, la excampeona del mundo se refirió al particular episodio que puso en el ojo de la tormenta a la argelina, que había sido autorizada por el COI (Comité olímpico internacional) tras haber sido rechazada por la Asociación Internacional de Boxeo (AIB) tras una prueba de género.

Imane Khelif (Foto: EFE)

“¿Tiene pene o no tiene pene?”, preguntó Oliveras, y tras cerciorarse de que Khelif es una mujer, reaccionó: “¿Y entonces cuál es el problema?”. “Escuchame una cosa, papá. Yo gané seis títulos del mundo todos por knockout a mujeres de 10 kilos más que yo”, recordó.

Leé más:

Locomotora Oliveras incomodó a Fede Bal en vivo con una pregunta sobre la infidelidad

QUÉ DIJO LOCOMOTORA OLIVERA SOBRE LA BOXEADORA OLÍMPICA “CON ALTOS NIVELES DE TESTOSTERONA” QUE VENCIÓ A SU RIVAL EN 46 SEGUNDOS

“Yo también tengo una fuerza que, si vos pones 200 o 300 mujeres, no tienen mi fuerza. Soy única en el mundo. No te olvides que estás hablando con la mejor boxeadora del mundo de la historia, récord Guinness. Y no lo digo yo, lo dicen mis títulos. Pero soy mujer”, aclaró.

“En el boxeo hay reglamento: mujer contra mujer, hombre con hombre, te hacen el antidoping… Hay un peso, hay médico, hay jurado, hay fiscales. Es un deporte maravilloso y te cuidan también, porque una vez que vos tocas el piso, se termina la pelea”, señaló Locomotora.

Imane Khelif aplica el golpe que dejó fuera de juego a su rival italiana en los JJ.OO. (Foto: REUTERS/Ueslei Marcelino) Por: REUTERS

“Yo vi la pelea y le dio una piñita de mier… Una piña grande es cuando vos caés al piso y no te despertás más, como la que le di a Jackie Nava (por el título mundial supergallo)”, recordó. “Si es cag… ¿para qué te subí al ring si no vas a recibir piñas?”, preguntó.

“Ahora, si la otra persona es transgénero, o sea es una chica trans, ahí estamos hablando de otra cosa, porque biológicamente el hombre tiene más fuerza que la mujer porque tiene testosterona. Es biológico: se lo preguntaba a un médico y es así, por eso está prohibido totalmente que un hombre compita contra una mujer”, aclaró.

Leé más:

Locomotora Oliveras descolocó a Jujuy Jiménez al hablarle sobre los juguetes íntimos

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.