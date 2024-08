Barbie Muriel, la examante de Jorge Rojas, el exintegrante de Los Nocheros, reapareció y habló sin filtros con Socios del Espectáculo sobre su pasado con el músico, con quien tuvo un romance paralelo por más de 20 años.

“En su momento hablé porque era necesario, estoy en una cadena de procesos y esa parte era la de expresarme porque durante muchos años estuve censurada”, dijo la modelo mendocina.

Barbie Muriel habló con Matías Vázquez para Socios del Espectáculo.

En el ida y vuelta con Matías Vázquez, la entrevistada agregó: “No acciona según lo que profesa y dice en su fundación, no me volvió a escribir ni a llamarme, a él le gusta que tú vayas aunque él se haya equivocado, es un cobarde”.

BARBIE MURIEL, PICANTÍSIMA CON JORGE ROJAS

Barbie Muriel, la examante de Jorge Rojas que actualmente vive su presente en Miami, recordó su vínculo prohibido con el artista en una nota con el programa de eltrece.

“Él juega con el cariño de la gente, él no es lo que dice, no es lo que canta porque no es lo que hace, no es una buena persona. La esposa me escribió hace poco para decirme que me dejara de lastimarme a mí misma”, reveló a Socios.

