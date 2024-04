Los pormenores del romance que Jorge Rojas mantuvo con Barbie Muriel, en paralelo a su matrimonio con la madre de sus dos hijos menores, escandalizaron a Yuyito González en vivo.

“¿Hace 23 años que salen?”, se escandalizó intrigada la conductora de Empezar el Día (lunes a viernes a las 12 por Ciudad Magazine).

A lo que Pochi de @Gossipeame le respondió: “Y hace 23 años que tendrían un vínculo, sí”.

Barbie Muriel y Jorge Rojas.

De ahí que Yuyito explotó de indignación al plantear el iterrogante que se caía de maduro: “¡¿Pero qué?! ¡¿Salía con la chica de 14?!”.

En ese punto, Marcia Friscciotti blanqueó lo que conversó con la propia Barbie Muriel sobre Jorge Rojas: “Ella no va por el lado del tema ese. Ella lo conoció a los 14 años cuando él tenía 29. Habrán tenido un vínculo de cantante niña, de admiración, de las peñas y todo eso. Y en algún momento habrá arrancado ese vínculo entre ellos dos”.

EL DELICADO INTERROGANTE QUE SE CIERNE SOBRE JORGE ROJAS POR SU ROMANCE CON BARBIE MURIEL

Luego, Pochi insistió: “Claramente ellos se conocieron cuando ella tenía 14 años. Como te conté, una peña no hizo hincapié en cuándo exactamente arrancó ese vínculo. Pero no va por el tema de la edad”.

De todas formas, para Yuyito González el testimonio de Barbie Muriel puso en una situación delicadísima a Jorge Rojas: “Pero lo meten un brete, porque alguien... Mirá, fíjate, nosotros, vos hablás de la edad y a mí que me salta. ‘Che, pero 14, o sea…’, lo meten también en un problema en ese sentido. A mí me parece que lo meten en un problemón. También, ella no, pero el público...”.