Luego de hablar de los inicios de su carrera, Amalia “Yuyito” González recordó cómo cambió su vida desde que se alejó de las luces y el alto perfil para dedicarse a una nueva etapa de espiritualidad.

“Estuve muchos años trabajando en la revista, viajé, me fui a vivir a México, trabajé mucho en Venezuela e hice cuatro producciones para la revista Playboy. Pero en un momento dado, yo ya tenía más de 40 años, empecé a sentir que estaba perdiendo la identidad con esa chica sexy, con la Playboy ni hablar, como que sentía que estaba dejando de ser esa mujer que lo había hecho con muchísimo gusto”, se sinceró Yuyito en Almorzando Juana (el programa que conduce Juana Viale por eltrece, pero que esta oportunidad, la reemplazó Mirtha Legrand).

Foto: Captura (eltrece)

“Entonces, me empezó a generar una crisis personal que hizo que tomara la decisión de alejarme del teatro de revista. Yo nunca más hice revista después. Y empecé a ir a la iglesia evangélica. Yo siempre había tenido una inclinación muy espiritual, más tirando por el lado del catolicismo, lo que conocemos nosotros”.

“Siempre era muy que me gustaba estar ahí, con todo. Y cuando entro a la iglesia evangélica, tuve como un encuentro, ya no tenía que ver con rituales, que es lo que conocemos, lo que nos gustaba. A mí me gustaba mucho, era muy de los rituales; sino como una especie de cosa tan íntima, tan personal, que empecé a tener como una desintoxicación, pero no del ambiente, ni del trabajo, ni de nada, de la vida”.

“En realidad, es como pendular el cambio. En un primer momento, yo ya parecía que era ‘Santa Yuyito’. Me fui para el péndulo y pasé de la Playboy a la sotana”.

“Cuando cambia la mente, cambia el alma, cambia las emociones, todo cambia. Hasta la ropa que uno usa. En realidad, es como pendular el cambio. En un primer momento, yo ya parecía que era ‘Santa Yuyito’. Me fui para el péndulo y pasé de la Playboy a la sotana. Y ahora, desde hace ya un buen tiempo, es como todo, se equilibra. Entonces, por supuesto, conservo mi fe cristiana, soy convertida al cristianismo”.

EL PÍCARO RECLAMO DE YUYITO GONZÁLEZ A SU EX, GUILLERMO COPPOLA, EN VIVO

A poco de que se estrenara Coppola, el representante, la serie basada en la vida del histórico representante de Diego Maradona, Guillermo Coppola -dirigida por Ariel Winograd y protagonizada por Juan Minujín- Yuyito González no dudó en contar cómo se sintió tras verse representada por Mónica Antonópulos.

“Me pusieron todas las escenas de la serie. Vi esta que te digo del embarazo, vi la otra donde te digo a ese semejante exabrupto, y vi las otras. Escchame, ¿pero yo te dije alguna vez todas esas barbaridades que yo no me acuerdo en la vida haberte dicho?”, indagó la conductora de Empezar el día (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine).

Foto: Captura (Ciudad Magazine)

“Creo que alguna vez, pero era tu carácter. Lo decías de tal forma que no ofendía, no molestaba. No molestaba, a mí jamás me molestó”, respondió Coppola, entre risas, feliz por el resultado final de esta propuesta.

“Por ahí la de ‘Guillermo Esteban. Coppola’, puede ser, pero las otras palabrotas que vinieron yo creo que no te las dije nunca, Guillermo”, insistió Yuyito, quien tiene a Bárbara con Guillermo. Y el entrevistado cerró, fiel a su humor: “María, en el momento que nosotros iniciamos nuestra relación, vos eras conocida”.