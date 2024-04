Sorpresivamente, la modelo mendocina Barbie Muriel reveló en diálogo con Socios del Espectáculo que Jorge Rojas, el integrante de Los Nocheros, hasta la semana pasada era su amante secreto. Según la mujer, tuvieron una relación prohibida durante más de veinte años.

En este contexto, Barbie explicó por qué decidió ahora, tras dos décadas de romance, revelar que fueron amantes. “Estuvimos hablando toda la semana pasada y esto estuvo en diálogo, que yo iba a expresar esto. Jorge me dijo ‘mirá, hacelo, yo no voy a decir nada’. Y él hasta acá no me ha expresado de ninguna manera ‘no hagas esto, no digas nada’, no hubo reproches”, aclaró.

Acto seguido, reveló que se separaron la semana pasada y rememoró la pérdida de su bebé. “Me volví a comunicar con él porque el jueves pasado decidimos cortar nuestro vínculo. Estoy pasando un proceso donde estoy sanando mi corazón, mi corazón de mamá, que perdí un bebé y no había podido curar esa herida de la partida de mi bebé, nuestro hijito, en 2018. He estado en terapias de autoconocimiento para poder sanar mi corazón y esto es parte del proceso. Me recomendaron esto, poder expresarme”, sumó, a corazón abierto.

BARBIE CONTÓ QUE SU ENTORNO SABÍA DE SU RELACIÓN CON JORGE

Además, Barbie aclaró que puertas para adentro se sabía de este romance.

“Fue como si me hubiese sacado una mochila muy grande que tenía porque no podía conversarlo, si bien en mi entorno todos lo sabían, no podía expresarme libremente sobre esto por algunos acuerdos de confidencialidad con Jorge. Él tiene una vida pública que se presenta de una manera y yo he estado de acuerdo en estar en este sistema, de esa forma”, cerró.

EL DESCARGO DE JORGE TRAS LOS DICHOS DE BARBIE

Jorge desmintió a Barbie aclarando que la relación no fue un secreto.

“Esta historia lleva mucho tiempo y pasó por muchos estados. Decir adiós siempre va a tener un costo que habrá que pagar, las decisiones que tomamos tienen consecuencias, aprender a vivir con ellas es la cuestión. Lo que van a ver y a escuchar es el resultado de una relación que no fue un secreto y que hoy, después de alejarme, del otro lado se decide revelar la intimida de la historia” sentenció.