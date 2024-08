Luego de las fuertes repercusiones que despertó la noticia sobre la fuerte pelea que protagonizó Morena Rial con su novio boxeador, Matías Ogas, Pepe Ochoa reveló en LAM que la joven -que está embarazada de 7 meses- podría ser desalojada.

Así lo reveló Pepe Ochoa en el programa que conduce Ángel de Brito por América: “More Rial recibió un pedido de desalojo. Vieron que yo conté lo de la denuncia de violencia de género, pero también lo que sucedió es que su exnovio le sacó plata, los pasaportes y los documentos”, comenzó diciendo el productor en vivo, sobre Morena, quien tambien tiene a Francesco, fruto de su relacion anterior con Facundo Ambrosioni.

“Y lo que sucedió con esto es que ella no está pudiendo pagar el alquiler y hoy le dieron un ultimátum para que pueda pagar lo que debe o mañana la sacan del departamento”, agregó, tajante. Y cerró: “A raíz de todo el conflicto en el edificio, al dueño, que se llama Arturo, no le gustó nada. Entonces le dijo a More ‘pagame lo que me debes o, por favor, retirate’”.

Por último, en el ciclo mostraron una captura de pantalla de lo que sería una conversación en el grupo de vecinos de la hija de Jorge Rial (previo a este episodio) donde la joven confirma que el padre de su bebé en camino le pegó.

MORENA RIAL MOSTRÓ SU PANCITA DE 7 MESES DE EMBARAZO TRAS LA FUERTE PELEA CON SU NOVIO

A menos de una semana de que saliera a la luz la fuerte pelea que protagonizó con su novio boxeador, Matías Ogas, Morena Rial mostró su pancita de siete meses de embarazo, junto a palabras de amor para su bebé en camino.

“Cómo estás creciendo. Y a Dios doy gracias porque esté aquí presente”, escribió la hija de Jorge Rial en una historia que subió a Instagram. Y agregó: “Siempre vas a ser nuestra prioridad. ¡Te esperamos con tanto amor! No te imaginás”.

Foto: Captura de Instagram Stories (@moreerial) Por: Fabiana Lopez

Días antes, More había pasado por el médico para chequear la salud de su niño en camino y publicó la ecografía en su red, también con un esperanzador mensaje, en medio del escándalo que vivió con su novio: “A pesar de todo, nosotros siempre te vamos a priorizar, mi bebé. Por vos todo”, escribió. Y cerró: “Te amamos, amor de nuestra vida. Ya pasa todo esto... Contigo me muero, contigo revivo”.