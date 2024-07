La seguridad con que Andrés Nara aseguró que buscará tener un hijo con Alicia Barbasola, luego de pasar un fin de semana detenido por violencia de género, fue correspondido con una cálida publicación de la actriz, quien reafirmó su amor por su marido en diálogo con Ciudad.

“Yo obviamente lo amo y lo extraño. Es un proceso que hay que sanar”, enfatizó de entrada.

Luego aclaró que no pueden verse ni hablarse hasta que caiga la restricción perimetral de tres meses y recordó con dolor: “Estuvo esa discusión en la que se fue de los límites, que no estuvo bien que pase y no tiene que volver a pasar nunca más. Ambos entendemos que eso está mal”.

“Creo que cuando hay amor, las personas reconocen los errores, pueden trabajarlos y modificarlos. Es un trabajo diario”, continuó.

Por otra parte, negó que Andrés la haya seguido amedrentando delante de los uniformados que acudieron a la llamada del 911: “Es mentira que me haya gritado adelante de la policía porque no llegaron cuando estábamos discutiendo”.

“Es un proceso diario. Estoy con la terapia que me ayuda un montón porque fue muy complicado y fuerte lo que viví en los últimos días”.

De ahí que Alicia Barbasola hizo alusión a la cita bíblica que posteó Andrés Nara, de Corintios 1.13: “El amor nunca deja de ser. Con amor todo se puede, pero es necesaria la voluntad”.