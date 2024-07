El deseo de Marley de que Mirko tenga una hermana se hará realidad en enero, pero el conductor de Survivor Expedición Robinson le había pedido a Paula Varela mantener la buena noticia en estricto silencio, y una vez filtrada se supo la poderosa razón.

“Cuando me enteré hace unos meses era muy reciente y me pidió guardar el secreto porque me iba a dar la primicia”, blanqueó la periodista de Socios del Espectáculo.

Ahí, Varela explicó que el hermetismo de Marley era “porque había tenido una pérdida de otro embarazo”.

EL PEOR MOMENTO DE MARLEY

Luctuoso fue el episodio que sucedió a fines de 2022 y que Alejandro Wiebe le relató: “Estaba en Qatar con Lali Espósito en ese momento en que me llegó el llamado de que se había perdido ese bebé”.

“Lali me vio llorando y sabía que estaba esperando el bebé, pero no entendía bien qué estaba pasando. Fue muy difícil para mí ese momento”.

De ahí que “este embarazo trató de cuidarlo” y “ya está de 17 semanas”.

MARLEY CONTÓ POR QUÉ SE FILTRÓ LA NOTICIA DE SU NUEVA PATERNIDAD

“Se lo conté a Mirko, él lo contó en la escuela y se empezó a filtrar”, cerró Marley en diálogo con Paula Varela.